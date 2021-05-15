ХАМАС назвал условия для установления перемирия с Израилем Фото: REUTERS

Палестинское движение ХАМАС назвало свои условия для установления перемирия с Израилем.

Как передает телеканал TRT Arabic со ссылкой на главу политбюро ХАМАС за пределами Палестины Халеда Машаля, движения сообщило посредникам в переговорах, что главным требованием для деэскалации является прекращение огня.

Машаль отметил, что Египет, Турция и Катар сегодня работают над прекращением атак в секторе Газа и Иерусалиме.

Кроме того, главу политбюро ХАМАС назвал такие условия как вывод израильских силовиков из мечети Аль-Акса и свободный доступ молящихся в нее, а также потребовал освободить всех задержанных при столкновении в Восточном Иерусалиме и остановить выселение жителей района Шейх Джаррах.

Напомним, новый виток напряженности в палестино-израильском конфликте начался, после того, как израильские власти не выполнили требования ХАМАС по отводу правоохранителей от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Из сектора Газа последовали ракетные обстрелы по Израилю, который стал отвечать симметричными действиями.