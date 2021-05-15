«Русские выиграли»: в Британии высмеяли рекламу американской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на «сверхполиткорректный» рекламный ролик американской армии.

Издание опубликовало анимированный мини-фильм американской армии, в котором рассказываются истории пятерых военнослужащих. Одна из героинь, командующая отрядом противоракетной обороны капрал Эмма Мэлоунлорд была воспитана лесбийской парой и часто посещает гей-парад. По ее словам, она с юных лет борется за свободу.

Некоторые британские читатели увидели в этом ролике признаки «заката США», а кто-то вспомнил о России и Китае, которых Вашингтон считает одними из главных угроз безопасности.

«Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США», - заявил один комментатор.

«Нам нужны настоящие люди, которые хотят служить стране с честью и достоинством, а не эти прогрессивные нытики», - написал другой читатель.

«Россия и Китай тем временем только крепнут и смеются над нелепой Америкой», — отметил еще один.

«Ну все, русские выиграли. И Китай тоже!», - добавил другой.

Один из читателей, заявил, что делать упор на индивидуальности в вооруженных силах неприемлемо. «Армия вообще не об этом. Ты служишь своей стране, а не личным интересам», - уточнил он.

Другой читатель с ним согласился, отметив важность дисциплины в армии, а по словам еще одного комментатора, воинская служба уже превратилась в детский сад, а другой считает, что и в британских вооруженных силах ситуация похожа на армию США. «Как ляпнут что-нибудь оскорбительное, и наша армия тут же захнычет», - отметил он.