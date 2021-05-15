Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой зонда на Марс

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой беспилотного космического аппарата «Тяньвэнь-1» на поверхность Марса, напомнив, что в 2022 году к Красной планете отправится российско-европейская миссия ExoMars.

«Роскосмос приветствует возобновление исследований планет Солнечной системы ведущими космическими державами», - написал глава Роскосмоса на своей странице в Twitter.

Успешную посадку на поверхность Марса китайского аппарата Рогозин назвал большим успехом программы фундаментальных космических исследований Китая.

Глава Роскосмоса напомнил про российско-европейскую миссию, запланированную на следующий году, и подтвердил «настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной».

Напомним, в ночь на субботу, 15 мая, Китай впервые в своей истории высадил свой космический зонд на другой планете. Согласно планам, от аппарата через некоторое время должен отделиться шестиколесный марсоход под названием «Чжуронг» («Бог огня»). Он начнет работу по изучению поверхности Марса.