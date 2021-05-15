Климкин испугался слов Путина о превращении Украины в «анти-Россию»

Павел Климкин Фото: REUTERS

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за нового термина, который президент России Владимир Путин впервые употребил на совещании с постоянными членами Совбеза. По его словам, высказывание российского лидера о превращении незалежной в «анти-Россию» игнорировать не стоит.

«Слова Путина сегодня о нас как «анти-России» не стоит недооценивать. Это не очередная находка спичрайтеров. Именно такой лексики он ещё не применял. Ответ Кремля будет асимметричным и очень жёстким», - написал дипломат на своей странице в Facebook.

Климкин считает, что раз президент России заговорил об Украине, как о постоянном источнике проблем, то ничего хорошего это не предвещает.

Напомним, днем ранее, 14 мая, российский лидер заявил, что Украину превращают в антипода России, а также указал на начавшиеся в незалежной зачистки политического поля. Путин отметил, что в данном случае речь идет о территории, с которой будем «получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности».