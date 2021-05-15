Байден отменил сразу семь указов Трампа

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден отменил сразу семь указов бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщил Белый дом.

Был отменен указ о защите памятников и статуй, который экс-глава США подписал после того, как на фоне протестов против расизма начался снос монументов деятелям колониальной эпохи. Кроме того, перестанут действовать указ о строительстве парка статуй американским героям и указ «О предотвращении цензуры онлайн», а также указ «О переименовании иностранной помощи со стороны США для продвижения американского влияния». Все эти указы были подписаны бывшим главой Белого дома в период с мая 2020 по январь 2021 года.

Кроме того, нынешний американский лидер отменил правило, согласно которому иммиграционные власти США могли отказать в виде на жительство, если приезжий может стать «бременем» для налогоплательщиков.

«Это не продвигает интересы Соединенных Штатов», - говорится в декларации Байдена, в которой он дал распоряжение администрации внести изменения в действующие правила.

Напомним, в первый же день на своем посту Байден принялся отменять указы, введенные Трампом. Новый американский лидер прекратил финансирование строительства проекта своего предшественника - стены на границе с Мексикой, отменил указ об ограничении на въезд в Соединенные Штаты для некоторых категорий иностранцев, а также указы о соглашении по климату и ВОЗ.