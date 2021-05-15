В Госдуме назвали незаконной и неэтичной новую политику конфиденциальности WhatsApp Фото: REUTERS

Новая политика персональных данных, которую WhatsApp пытается навязать своим пользователям, противоречит российскому законодательству и этическим нормам. Так считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Депутат отметил, что мессенджер обязан подчиняться закону, по которому оператор персональных данных должен просить разрешения пользователя на передачу данных третьим лицам.

«WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», - приводит ТАСС слова парламентария.

Что касается этического аспекта, по словам Горелкина, администрация WhatsApp изначально предлагала своим пользователям другие условия работы с мессенджером, однако теперь пытается их изменить в одностороннем порядке.

Напомним, с субботы, 15 мая, в силу вступает новая политика конфиденциальности мессенджера. WhatsApp начнет ограничивать функции приложения у тех пользователей, которые отказались принять обновленное пользовательское соглашение. Как писал сайт kp.ru, ранее Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости личных данных.