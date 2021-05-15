Украина собирается создать кибервойска Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский может подписать указ о создании в стране кибервойск.

Как отметил Секретарь СНБО, данный вопрос обсуждался на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны, где идею создания новых войск единогласно поддержали.

«Могу сказать, что это решение поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента про это. Вы узнаете от президента», - приводит его слова телеканала «Украина».

Данилов сообщил, что на очередном заседании совета были рассмотрены восемь вопросов, среди которых утверждение стратегии кибербезопасности Украины, а также вопрос биологической безопасности и защиты.