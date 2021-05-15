Отставные полицейские призвали Макрона обеспечить безопасность во Франции

Эмманюэль Макрон Фото: REUTERS

Более 90 отставных сотрудников полиции опубликовали открытое письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону и руководству страны с призывом предотвратить ухудшение ситуации в сфере безопасности в республике.

Согласно списку из 93 фамилий, среди авторов послания присутствуют как младшие офицеры, так и высшие чины, самый старший из которых - главный контролер Ален Дешам. По состоянию на вечер пятницы, 14 мая, письмо, опубликованное 11 мая на сайте mesopinions.com, поддержали около 30 тысяч человек.

Бывшие полицейские заявили о провале ситуации с безопасностью в стране и призвали французские власти исправить «чрезвычайно серьезную ситуацию с точки зрения безопасности и общественного спокойствия». Они просят принять меры для «отвоевания» республики. Экс-сотрудники правоохранительных органов утверждают, что в некоторых регионах страны законы больше не имеют силы, а «агрессивные меньшинства» оспаривают государственная власть.

«Пора предпринять эффективные действия, чтобы отвоевать собственную страну и восстановить государственный порядок повсюду», - говорится в письме, где отмечается, что «Франция не должна погрузиться в хаос», и «полиция не потерпит, чтобы завтра ее сменили военные, стремясь избежать гражданской войны».

Глава Национальной полиции Франции Фредерик Во написал письмо, выдержки которого опубликовала радиостанция Europe 1. По его словам, обращение отставных офицеров «не укрепляет, а ослабляет институт» правоохранительных органов, и необходимо помнить, что даже уход из полиции не освобождает бывших служащих от проявления сдержанности, в том числе в публичных заявлениях.

Напомним, ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен раскритиковал обращение французских военных, которые выступили в поддержку отставных генералов и утверждений бывших военнослужащих о «распаде» страны. Он отметил, что анонимное письмо не является смелым поступком.