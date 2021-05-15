Жители Нью-Йорка продолжают носить маски на улице, несмотря на заявление Байдена Фото: REUTERS

Большинство жителей Нью-Йорка продолжает носить маски, несмотря на заявление президента США Джо Байдена о том, что на улице теперь можно находиться без масок, а полностью вакцинированные от коронавирусной инфекции граждане могут снимать их даже в помещении.

Ранее в США действовал очень жесткий масочный режим. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали носить маску не только в помещениях, но и на улице. При этом независимо от того, сколько вокруг людей. Как отмечается, особенно внимательно к таким строгим рекомендациям относились демократы, а республиканцы воспринимали их критически.

«Эти байденовские социалисты будут носить маску даже на пляже, когда за 100 шагов ни одной живой души не будет», - приводит ТАСС слова одного из жителей Нью-Йорка, поддерживающего республиканца Дональда Трампа.

Некоторые демократы в ответ отмечают, что халатное отношение к рекомендациям экспертов привело к распространению коронавируса и теперь необходимо строгое следование требованиям врачей для того, чтобы одержать победу над вирусом.

Однако сегодня, даже после слов американского лидера, традиционно демократический Нью-Йорк маски снимать не спешит.

Заболеваемость коронавирусом в США уже пошла на спад, однако страна до сих пор находится на первом месте по количеству забелевших. Согласно данным Worldometers, по состоянию на пятницу, 15 мая, в Штатах зарегистрировано 33 586 136 случаев инфицирования коронавирусом, что более чем на 10 млн больше, чем у Индии, которая стоит в этом списке второй и уже на протяжении нескольких месяцев устанавливает рекорды по количеству заболевших.