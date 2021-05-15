Синоптики сообщили о наступлении настоящего лета в России уже в ближайшие дни

Синоптики предупредили россиян об аномальной жаре в ближайшие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со следующей недели в регионах России начнет устанавливаться по-настоящему летняя погода. Об этом рассказали российские климатологи.

Как отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, аномальная жара придет в Москву в понедельник, 17 мая, когда в городе будет до 29 градусов, а на следующий день ожидается - до 27. «Это даже теплее, чем в июле», - приводит «Известия» слова специалиста.

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков уточнил, что аномально теплая погода уже наблюдается в Санкт-Петербурге, где в минувший четверг, 13 мая, температура воздуха прогрелась до 27,5 градусов. По его словам, это нетипичная для города ситуация. «По майской жаре он обошел Москву и даже субтропический Сочи», - отметил эксперт.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила о летней температуре в средней полосе России. Как она отметила, температура будет выше климатической нормы, и среднемесячное отклонение может достичь трех градусов. «Будет теплее, чем в предыдущее тридцатилетие», - предупредила она.

Тем не менее Позднякова полагает, что, несмотря на ускорение темпов глобального потепления, говорить о росте температур в каждый последующий сезон не стоит.

«Сказать, что в 2022 году лето будет еще теплее, чем в этом году, неправильно…Лето 2010 года не удалось побить еще ни одному последующему сезону», - заявила специалист.