Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 мая 2021 10:50

Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели

Премьер-министр страны указал на пример Греции
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели

Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели

Фото: Евгения ГУСЕВА

Со следующей недели Черногория откроет границы для всех туристов. Об этом сообщил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.

Ранее власти Черногории разрешили въезд в страну без ПЦР-теста или подтверждения о вакцинации гражданам ряда стран Западных Балкан, а также России, Украины и Белоруссии.

Кривокапич напомнил, что в пятницу, Греция стала «открыта для всех туристов», и в стране заработать кафе, рестораны, торговые точки и отели. По его словам, это указывает на то, чему должна следовать и Черногории, так как у нее «подобные протоколы и подходы».

«Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!"» - заявил премьер-министр.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 14 мая, власти Греции открыли границы государства, и с этого дня в страну смогут приезжать и туристы, которым не нужно будет проходить карантин.