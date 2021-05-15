Черногория откроет границы для всех туристов со следующей недели Фото: Евгения ГУСЕВА

Со следующей недели Черногория откроет границы для всех туристов. Об этом сообщил премьер-министр страны Здравко Кривокапич.

Ранее власти Черногории разрешили въезд в страну без ПЦР-теста или подтверждения о вакцинации гражданам ряда стран Западных Балкан, а также России, Украины и Белоруссии.

Кривокапич напомнил, что в пятницу, Греция стала «открыта для всех туристов», и в стране заработать кафе, рестораны, торговые точки и отели. По его словам, это указывает на то, чему должна следовать и Черногории, так как у нее «подобные протоколы и подходы».

«Черногория на следующей неделе откроет все границы для туристов со словами "Добро пожаловать на черногорское приморье!"» - заявил премьер-министр.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 14 мая, власти Греции открыли границы государства, и с этого дня в страну смогут приезжать и туристы, которым не нужно будет проходить карантин.