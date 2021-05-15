В России 15 мая 2021 года выявлено 8 790 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 790 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на субботу, 15 мая 2021 года, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 931 691 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в 84 российских регионах. Наибольшее число заболевших зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 3073. Второе место по количеству заболевших остается за Санкт-Петербургом, где заболело 749 человек. Тройку замыкает Московская область с показателем 671.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 364 летальных исхода, а вылечили 9 866 пациента с COVID-19. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 115 480 заразившихся, всего выздоровели 4 931 691 человека, что составляет 92,2 процент от всех заболевших.