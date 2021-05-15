Рогозин организует поездку на Байконур для детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани

Дмитрий Рогозин Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал организовать поездку на Байконур для детей, пострадавших при стрельбе в школе в Казани, когда те поправятся. По его словам, на Байконуре ученики наблюдения за стартом ракеты космического назначения.

«После того, как дети окончательно поправятся, организуем их поездку в сопровождении учителей и родителей на космодром Байконур для наблюдения за стартом ракеты космического назначения», - написал глава Роскосмоса на страницах своего Twitter пожелав учащимся казанской гимназии №175 скорейшего выздоровления.

Напомним, в минувший вторник, 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из своего ружья в гимназии № 175 в Казани. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей, пострадали еще 23 человека. В среду, 12 мая, суд поддержал ходатайство следствия и отправил стрелявшего под арест на два месяца - до 11 июля