ХАМАС готов к наземной операции Израиля в секторе Газа Фото: REUTERS

Движение ХАМАС заявило о готовности к возможной наземной операции Израиля в секторе Газа.

Как передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя движения Фаузи Бархума, ХАМАС также не исключает возможности начала вооруженного сопротивления израильским властям на Западном берегу реки Иордан.

«Развитие событий на Западном берегу, весьма вероятно, перейдет в сопротивление во всех его формах, включая вооруженное сопротивление», - заявил он.

Напомним, новый виток напряженности между двумя сторонами начался в понедельник, 10 мая. В четверг, 13 мая, пресс-секретарь армии обороны Израиля Йонатан Конрикус сообщил, что израильские военные уже ведут разного рода подготовку к наземной операции в секторе Газа, однако команды о ее проведении на данный момент не было. На следующее утро Израиль сообщил о проведении крупнейшей с начала нового этапа конфликта операции, когда 160 воздушных судов одновременно атаковали 150 целей на территории сектора в течение 40 минут.