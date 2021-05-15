В Москве 15 мая 2021 ожидаются гроза, град и порывистый ветер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ближайшие часы в Москве ожидает гроза, град и порывистый ветер. Такое предупреждение сделал столичный главк МЧС

«В ближайшие один-два часа с сохранением до конца суток 15 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/сек», - говорится в сообщении.

Спасатели советуют жителям и гостям столицы значительно снизить скорость движения на дорогах, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Кроме того, напоминают, что во время такой погоды не рекомендуется парковать автомобиль вблизи деревьев и шатких конструкций.

Напомним, ранее синоптики сообщили о наступлении настоящего лета в России уже в ближайшие дни. По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, аномальная жара придет в столицу в понедельник, 17 мая, когда в городе будет до плюс 29 градусов.