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Общество15 мая 2021 12:11

Правительство России утвердило схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года

Документы приняты на заседании кабмина
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Правительство утвердило схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года

Правительство утвердило схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года

Фото: REUTERS

Правительство России утвердило генеральные схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года. Об это говорится в опубликованных в субботу, 15 мая, на сайте кабмина РФ решениях, принятых на заседании в минувший четверг, 13 мая.

Выступая на заседании правительства в четверг, 13 мая, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что генеральных схемах даются возможные сценарии добычи нефти и газа, а также показаны пути развития их переработки и транспортировки. Кроме того, в документах определяются основные направления инновационного развития и импортозамещения, в том числе меры регулирования.

«Предстоит решить серьезную задачу: создать продукты и услуги с принципиально новыми характеристиками, сохранить высокую конкурентоспособность на традиционных рынках энергоресурсов и достойное место в нашей экономике … Увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских НПЗ», - заявил глава кабмина.