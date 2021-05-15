Правительство России утвердило схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года

Правительство утвердило схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года Фото: REUTERS

Правительство России утвердило генеральные схемы развития газовой и нефтяной отраслей до 2035 года. Об это говорится в опубликованных в субботу, 15 мая, на сайте кабмина РФ решениях, принятых на заседании в минувший четверг, 13 мая.

Выступая на заседании правительства в четверг, 13 мая, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что генеральных схемах даются возможные сценарии добычи нефти и газа, а также показаны пути развития их переработки и транспортировки. Кроме того, в документах определяются основные направления инновационного развития и импортозамещения, в том числе меры регулирования.

«Предстоит решить серьезную задачу: создать продукты и услуги с принципиально новыми характеристиками, сохранить высокую конкурентоспособность на традиционных рынках энергоресурсов и достойное место в нашей экономике … Увеличить выпуск качественного бензина, керосина и дизельного топлива на российских НПЗ», - заявил глава кабмина.