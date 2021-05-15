Нападающего «ПСЖ» Неймара обвинили в организации вооружённого нападения на бразильского политика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник бразильского депутата Агрипино Магальяйнш подал иск в суд Сан-Паулу, обвинив футболиста «Пари Сен-Жермен» Неймара в организации вооруженного нападения.

Как передает издание LO-Bianco, помощник парламентария уверен, что причиной организации вооруженного нападения могла стать серия репортажей о предполагаемых практиках гомофобии со стороны Неймара. Кроме того, Магальяйнш заявил, что адвокат бразильского форварда Дави де Пайва Коста Тангерина якобы угрожал ему убийством.

Политик через суд потребовал 1 миллион бразильских реалов за причиненный моральный ущерб, а также настаивает на том, что он не может продолжать работу в обычном режиме из-за опасений за свою жизнь.

Ранее Магальяйнш уже обращался в суд от имени ассоциации по борьбе за защиту прав членов движения ЛГБТТК+ с требованием начать расследование в отношении нападающего «Пари Сен-Жермен» за его высказывания в адрес экс-бойфренда матери форварда, киберспортсмена Тьяго Рамоса.