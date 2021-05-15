WSJ: Трамп ведет переговоры с несколькими соцсетями о возможном сотрудничестве

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры по меньшей мере с двумя разработчиками социальных сетей о возможном сотрудничестве.

Как передает газета The Wall Street Journal, Трамп рассчитывает, что компании, которые заинтересованы в размещении его заявлений, заплатят ему за подписчиков, которых он может им принести.

Один из источников WSJ сообщает, что бывший глава Белого дома хочет получить денег для начала «наподобие лицензионных отчислений», и не принимает долю в бизнесе.

В числе социальных сетей, с чьими владельцами экс-глава США вел переговоры, издание называет CloutHub и FreeSpace. По данным WSJ, Трамп провел более чем 20 совещаний со своей командой по поводу новой соцсети.

Напомним, еще когда Трамп занимал пост президента США Twitter принял решение на постоянной основе закрыть доступ к аккаунту по причине «опасности новых призывов к насилию» и «риска дальнейшего подстрекательства к насилию», позже соцсеть заблокировала и аккаунт штаба. Примеру компании последовал Facebook, однако отметила, что это правила соцсети не позволяют сохранять ограничения бесконечно.

Как писал сайт kp.ru, накануне экс-президент США запустил сайт для обращений к своим сторонникам, незадолго до этого была создана еще одна такая интернет-платформа.