Более половины российских компаний предпочитают сотрудников с чувством юмора Фото: Иван ВИСЛОВ

Чувство юмора рассматривают как плюс при приеме на работу. При этом, соискателей с чувством юмора больше всего ждут в строительстве и сфере услуг. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

Как утоняется, наличие чувства юмора у соискателя назвали дополнительным аргументом в его пользу 55 процентов работодателей. Отмечается, что чем меньше компания, тем весомее этот факт, поскольку чувство юмора у кандидата является плюсом для 58 процентов компаний малого бизнеса и 44 процентов предприятий, где заняты свыше тысячи человек.

Чувство юмора больше всего ценится в сфере услуг (60 процентов), а также в строительстве (56 процентов) и производстве (55 процентов).

Опрос граждан, которые считают, что обладают чувством юмора, показал, что оно действительно помогает в поиске работы и построении карьеры 54 процентам. Чаще всего об этом рассказывали опрошенные старше 45 лет (58 процентов) и респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (65 процентов).

Напомним, ранее около 50 процентов россиян сообщили, что перерабатывают. При этом многие считают, что регулярные переработки допустимы при выживании компании в сложной экономической ситуации.