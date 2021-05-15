МИД РФ: в тотальной неразберихе Чехия попыталась переложить всю вину на "внешнего врага" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чехия не может выстроить логическую цепочку происходящих на своей территории безобразий. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя расследование взрывов в чешской деревне Врбетице.

Как считает российский дипломат, в тотальной неразберихе Прага не нашла ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину на «внешнего врага», которым стала Россия.

Захарова напомнила, что в минувшую пятницу, 14 мая, в чешской газете «Днес» вышел материал о таинственной пропаже с печально известных складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений. «Речь идет о сотнях и тысячах единиц боеприпасов, оружия и запчастей к нему», - отметила она.

По ее словам, руководство IMEX Group (арендаторов склада), которое ранее подало иск о возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества компании, уверено, что такое количество оружия не могло быть полностью уничтожено в результате взрывов.

Представитель МИД РФ заявил, что от комментариев происходящего отказываются и в Государственной инспекции органов безопасности Чехии, и в Национальном центре по борьбе с оргпреступностью, а также следователи, причастные к делу.

«Во всей этой истории очевиден лишь один факт - в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого "внешнего врага" в лице России», - заявила она.

Напомним, в середине апреля Прага сообщила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам на складе во Врбетице в 2014 году. В ответ Москва выслала 20 сотрудников чешского посольства.