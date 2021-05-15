Охранник магазина в Москве выстрелил в катавшегося на самокате ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

Охранник одного из магазинов, расположенных на западе Москвы, выстрелил из сигнального пистолета в сторону 10-летнего мальчика, который катался на самокате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

«По предварительной информации, около 23 часов 14 мая 10-летний мальчик без сопровождения матери катался на самокате у магазина на улице Паустовского. Охранник магазина, 21-летний мужчина, внезапно выстрелил в ребенка, предположительно, сигнальной ракетой», - говорится в заявлении, где уточняется, что ребенок отделался синяком на руке.

Как сообщается, в ходе проверки, проведение которой поручено Черемушкинской межрайонной прокуратуре, должны быть установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних и о частной охранной деятельности. Кроме того, оценка действий матери по исполнению обязанностей по воспитанию ребенка.

По словам старшего помощника руководителя столичного главка Следственного Комитета России Юлия Иванова, следователями организована проверка инцидента. Она также сообщила, что жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, но для дальнейшего обследования он был доставлен в медучреждение. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.