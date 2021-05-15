Генсек НАТО: альянсу нужно быть готовым к диалогу с Россией

Йенс Столтенберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо быть готовым к диалогу с Москвой, отметив опасность начала новой холодной войны или гонки вооружений.

«НАТО не хочет новой холодной войны или гонки вооружений, но мы не можем принять, когда нарушается международное право», - заявил генсек НАТО.

По его словам, именно по этим причинам следует «сохранять экономические санкции и давление» на Россию, но одновременно с этим оставаться готовыми к переговорам.

«Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия все равно ведет себя агрессивно», - заявил он.

Напомним, ранее Парламентская ассамблея НАТО призвала страны альянса бороться с обвинениями в русофобии путем поддержки диссидентов в России. По мнению авторов доклада, Москва скорее всего не вернется в ближайшее время к «условиям мирового порядка, основанного на правилах».