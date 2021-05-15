Отец стрелявшего в казанской гимназии Галявиева отказался комментировать поступок сына Фото: REUTERS

Отец Ильназа Галявиева, открывшего огонь из ружья в казанской гимназии № 175, отказался комментировать поступок своего сына, а также его арест.

Как пишет Лайф, мужчина сослался на статью 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, после чего положил трубку телефона.

Напомним, во вторник, 11 мая, утром 19-летний житель Казани пронес в казанскую гимназию оружие и устроил стрельбу, жертвами которой стали девять человек, семь из них - дети. Число пострадавших увеличилось с 21 до 23 человек. В среду, 12 мая, суд поддержал ходатайство следствия и отправил стрелявшего под арест на два месяца - до 11 июля

Как писал сайт kp.ru, детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец рассказала о семье устроившего стрельбу в школе, а также о его личных отношениях с родителями. Как она сообщила, в финансовом плане семья благополучная, однако родители молодого человека не контактировали с сыном и даже не понимали, что с ним происходит.