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Политика15 мая 2021 14:51

Делегация из США посетила позиции украинской армии в Донбассе

По заявлениям операции Объединенных сил, делегация убедилась в присутствии военных катеров РФ в Азовском море
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Делегация из США посетила позиции украинской армии в Донбассе

Делегация из США посетила позиции украинской армии в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшею пятницу, 14 мая, делегация Совета по внешней политике при Конгрессе США посетила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и район силовой операции в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Операции объединенных сил (киевский штаб силовой операции) на своей странице в Facebook.

Как уточняется в сообщении, представители Совета посетили Мариупольский пограничный отряд, а выйдя в Азовское море убедился в присутствии там российских военных катеров. Кроме того, делегация посетила контрольный пункт выезда «Гнутово» и место расположения украинских вооруженных сил вблизи села Широкино.

Американский совет по внешней политике (АСВП) является неправительственным аналитическим центром при Конгрессе США, который расположен в Вашингтоне и действует с 1982 года, проводя исследования постсоветских стран и евразийского континента в целом.