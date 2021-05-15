Делегация из США посетила позиции украинской армии в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувшею пятницу, 14 мая, делегация Совета по внешней политике при Конгрессе США посетила позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и район силовой операции в Донбассе. Об этом говорится в сообщении Операции объединенных сил (киевский штаб силовой операции) на своей странице в Facebook.

Как уточняется в сообщении, представители Совета посетили Мариупольский пограничный отряд, а выйдя в Азовское море убедился в присутствии там российских военных катеров. Кроме того, делегация посетила контрольный пункт выезда «Гнутово» и место расположения украинских вооруженных сил вблизи села Широкино.

Американский совет по внешней политике (АСВП) является неправительственным аналитическим центром при Конгрессе США, который расположен в Вашингтоне и действует с 1982 года, проводя исследования постсоветских стран и евразийского континента в целом.