Роскосмос: миссия "Тяньвень-1" на Марсе дополнит повестку сотрудничества России и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миссия китайского космического аппарата «Тяньвэнь-1», который накануне успешно приземлился на поверхность Марса, может дополнить повестку перспективного сотрудничества России и Китая. Такое мнение выразил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Позволю себе выразить надежду, что эта миссия станет успешным началом научной программы КНР по исследованию Красной планеты и дополнит повестку нашего перспективного сотрудничества с китайскими учеными», - заявил исполнительный директор Роскосмоса.

В госкорпорации отметили, что приветствуют успехи китайских коллег и поздравляют с успешной посадкой космического аппарат на поверхность Красной планеты.

Напомним, в ночь на субботу, 15 мая, Китай впервые в своей истории высадил свой космический зонд на другой планете. По планам, от аппарата через некоторое время должен отделиться шестиколесный марсоход под названием «Чжуронг» («Бог огня»), который начнет работу по изучению поверхности Марса. Как писал сайт kp.ru, c успешной посадкой космического аппарат КНР уже поздравили NASA и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.