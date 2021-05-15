Все вокзалы в Москве проверяют из-за угрозы "минирования"

Все железнодорожные вокзалы и автостанции в Москве проверяют из-за угрозы взрыва Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве началась проверка всех железнодорожных вокзалов и автостанций из-за сообщения об их минировании. Ранее стало известно, что после угрозы минирования проверяли здания Казанского, Курского и Белорусского вокзалов.

- В данный момент все железнодорожные вокзалы проверяются из-за угрозы взрыва. Также проводится проверка всех автостанций из-за сообщения о минировании, - сообщил агентству ТАСС источник в экстренных службах.

И вокзалы, и автостанции работают в штатном режиме. Данных об эвакуации людей не поступало.

Напомним, волна "минирований" продолжается в России с 28 ноября 2019 года. Неизвестные преступники отправляют электронные письма с угрозами взрыва зданий судов, торговых центров, станций метро, школ, детских садов, аэропортов и самолётов во всех регионах страны.