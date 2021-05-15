Израиль нанёс удар по офису нескольких мировых СМИ в Газе

Одиннадцатиэтажное здание в Газе, где располагались офисы ряда мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании, было поражено четырьмя израильскими ракетами Фото: REUTERS

Израиль нанёс удар четырьмя ракетами по одиннадцатиэтажному зданию в Газе. В нём располагаются офисы нескольких мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании.

На видео, опубликованном агентством Ruptly, заметно, что сначала в здание попали две ракеты. Прогремел взрыв, после чего в него попали ещё две ракеты, и здание полностью обрушилось.

В секторе Газа после попадания нескольких ракет рухнуло 11-этажное здание Фото: REUTERS

Израиль предупредил об обстреле за час до удара и призвал всех сотрудников офиса покинуть высотное здание, где располагались представительства в том числе агентства Associated Press и катарской телестанции. Данных о погибших и пострадавших в результате взрыва нет.