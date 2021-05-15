Посол России в Австрии наградил дочь Марии Лангталер, которая в феврале 1945-го спасла двух советских офицеров из концлагеря

Награда Анне Хакль присуждена «за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов». Фото: Фонд памяти Александра Печерского

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский вручил награду "за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов" дочери Марии Лангталер Анне Хакль. Награждение Орденом Мужества состоялось 15 мая 2021 года на территории бывшего нацистского лагеря Маутхаузен. Ранее указ о награде для Анны Хакль подписал президент России Владимир Путин.

С предложением о награде Марии Лангталер Орденом Мужества выступил Фонд памяти Александра Печерского, а затем идею поддержал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В декабре 2020 вышел фильм «Непокоренные: герои блока смерти», в котором Анна Хакль рассказала о событиях в концлагере "Маутхаузен". Фото: Фонд памяти Александра Печерского

Напомним, 2 февраля 1945 года в 20-м блоке Маутхаухена произошло восстание пленных советских офицеров. Отряды СС бросились и даже простые жители Маутхаузена бросились на их поиски, а затем убили большинство сбежавших узников концлагеря. Остальных вернули в заточение.

Австрийская крестьянка Мария Лангталер с мужем и детьми, несмотря на угрозу быть расстрелянными, спасли и прятали в своём доме до конца войны двух выживших советских военных — Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало.

После окончания Второй Мировой войны оба офицера смогли вернуться домой и прожить долгую жизнь. Спустя 19 лет, в 1964 году, они встретились со своими спасителями, приехав к Марии Лангталер в Австрию. А в 1967 году она приезжала в Киев к Рыбчинскому и в Луганск к Цемкало.

Однако на родине, в Австрии, семья Лангталер не была награждена за свою уникальную смелость и великодушие.

В 2020 году, к 75-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне, в мемориале "Маутхаузен" состоялась траурная церемония. Она была посвящена 75-летию восстания и побега из концлагеря.

В декабре 2020 года состоялась премьера фильма "Непокоренные: герои блока смерти". В нём дочь Марии Лангталер Анна Хакль рассказала об истории офицеров Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало.

- Сегодня мы работаем над сценарием художественного фильма, посвященного восстанию и побегу из Маутхаузена, а также их преследованию и массовому убийству, получившему название "Мюльфиртельская охота на зайцев", - рассказал председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.