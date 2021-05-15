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Спорт15 мая 2021 17:00

Джокович обыграл Циципаса и вышел в полуфинал теннисного турнира "Мастерс"

Призовой фонд турнира в Риме превышает 2 миллиона евро
Ася КУЗНЕЦОВА
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Джокович победил Циципаса и прошел в полуфинал турнира в Риме

Джокович победил Циципаса и прошел в полуфинал турнира в Риме

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прошёл в полуфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, одержав победу над греческим спортсменом Стефаносом Циципасом в четвертьфинале. Матч завершился со счётом 4:6, 7:5, 7:5 и продлился 3 часа 16 минут.

Призовой фонд будущего турнира в Риме составляет более двух миллионов евро. В нём Джокович будет соревноваться за победу либо с россиянином Андреем Рублёвым, либо с итальянцем Лоренцо Сонего.