Чубайс объяснил, за что ненавидит позднюю советскую власть

По словам Чубайса, он ненавидит позднюю советскую власть за ложь, которая была во всем Фото: соцсети

Поздняя советская власть - это 18 лет "брежневского застоя", который сменила "гонка на катафалках", заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями, бывший вице-премьер и экс-глава администрации президента Анатолий Чубайс. Он объяснил повсеместной ложью свою ненависть к поздней советской власти.

- Утром включаешь радио и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. Пионерская зорька». <...> Но это вот омерзительная ложь с первого до последнего слова. 100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Оно так устроено, - уточнил политик в интервью журналисту Виктору Лошаку.

Чубайс также рассказал, что всё большее отвращение вызывала ложь в новостях, на собраниях трудящихся и демонстрациях 1 мая.

На слова Чубайса о ненависти к советской власти ответил член Совета Федерации Алексей Пушков.

- Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний, - написал Пушков в своём Twitter, отметив, что без этого уточнения картина остаётся неполной.