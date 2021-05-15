Эквадор зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Эквадор зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эквадор одобрил применение в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", став 66-й страной, зарегистрировавшей препарат. В общем счёте численность стран, где применяют "Спутник V", достигла 3,2 миллиарда человек, сказано в сообщении Российского фонда прямых инвестиций и в посте, опубликованном в Твиттер-аккаунте вакцины.

- Эквадор присоединился к ряду других государств Южной Америки, которые включили «Спутник V» в национальные портфели препаратов против коронавируса, многие из них уже успешно применяют российскую вакцину. Одобрение «Спутника V» регулирующими органами Эквадора является важным шагом для защиты населения при помощи одной из лучших вакцин в мире, продемонстрировавшей высокие показатели эффективности и безопасности в клинических исследованиях и при массовой вакцинации, - заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало в стране однокомпонентную российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" и одобрило её применение.