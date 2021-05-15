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Здоровье15 мая 2021 20:38

Эквадор зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Страна стала 66-й зарегистрировавшей российский препарат
Ася КУЗНЕЦОВА
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Эквадор зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Эквадор зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эквадор одобрил применение в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", став 66-й страной, зарегистрировавшей препарат. В общем счёте численность стран, где применяют "Спутник V", достигла 3,2 миллиарда человек, сказано в сообщении Российского фонда прямых инвестиций и в посте, опубликованном в Твиттер-аккаунте вакцины.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Эквадор присоединился к нескольким другим государствам Южной Америки, начавшим вакцинацию препаратом "Спутник V". Он также назвал одобрение российской вакцины важным шагом в борьбе Эквадора с пандемией коронавируса в стране и напомнил о высоких показателях эффективности и безопасности российского препарата.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Венесуэлы зарегистрировало в стране однокомпонентную российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" и одобрило её применение.

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