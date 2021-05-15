В Париже полиция применила слезоточивый газ и водомёты на акции в поддержку Палестины

Парижская полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона пропалестинских демонстрантов Фото: REUTERS

Полиция Парижа применила слезоточивый газ и водомёты при разгоне демонстрации в субботу, 15 мая 2021 года. Акция в поддержку Палестины не была разрешена МВД Франции.

Несколько десятков вышли на улицы северных кварталов Парижа. Многие из них держали в руках флаги Палестины и плакаты с лозунгами солидарности, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Полиция прибыла на место проведения акции ещё до её начала. По данным префектуры Парижа, за безопасностью следили 4,2 тысячи полицейских, а их целью префект парижской полиции Дидье Лальман назвал "немедленное пресечение демонстрации".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поручил запретить проведение в Париже акции в поддержку Палестины и напомнил о беспорядках 2014 года, к которым привела именно такая акция. с его решением согласились административный суд Парижа и депутат французского парламента, лидер движения "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

При этом акции по вопросу обострения конфликта на Ближнем Востоке не стали запрещать в Марселе, Лионе и Страсбурге.

Напомним, сильнейшее с 2014 года обострение палестино-израильских отношений началось 10 мая 2021 года. Полицейские Иерусалима выселили несколько палестинских семей из домов в квартале Шейх-Джаррах, поскольку суд признал, что по закону дома принадлежат нескольким еврейским семьям. За этим последовали столкновения палестинцев с полицейскими у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме.