Из-за сильного ветра в Москве с фасада здания Госдумы упала буква "А"

Буква отвалилась на здании Госдумы Фото: скриншот с видео

С вывески здания Государственной Думы в центре Москвы отвалилась буква "А". Из-за сильного ветра и грозы в Москве 15 мая 2021 буква сначала повисла, а зачем упала на землю.

Пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова подтвердила, что букву в надписи "Государственная дума" сдуло ветром, и в ближайшее время её вернут на место. Она также уточнила, что необходимых специалистов уже вызвали, чтобы исправить фасад здания.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, в Москву на две недели раньше срока пришло метеорологическое лето. Температура воздуха днём в выходные достигнет +25 градусов, а на следующей неделе, с 17 по 23 мая, достигнет +27 ... +28 градусов. При этом 15 и 16 мая, а также всю последующую неделю синоптики обещают жителям столицы короткие ливни и грозы.