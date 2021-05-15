ВВС Израиля разрушили дом одного из руководителей ХАМАС

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной продолжается с 10 мая 2021 Фото: REUTERS

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар в Газе по дому заместителя главы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи, сообщила пресс-служба армии Израиля.

- Недавно истребитель атаковал дом Халиля аль-Хайи, заместителя председателя политического бюро ХАМАС, здание, которое служило террористической инфраструктурой, - сказано в сообщении израильской армии.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что армия Израиля нанесла удар четырьмя ракетами по 11-этажному зданию в Газе, где располагались несколько офисов мировых СМИ, коммерческие организации и жилые апартаменты. Здание полностью разрушилось.

За час до атаки Израиль предупредил гражданских в здании, чтобы они эвакуировались. По словам ВС страны, в высотке ХАМАС расположил военную технику, используя сотрудников офисов в качестве "живого щита".