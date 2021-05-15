Все иностранные авиакомпании отменили перелёты в Израиль

Все иностранные авиакомпании, осуществляющие рейсы в Израиль, отменили полеты в государство по соображениям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль из-за угрозы безопасности на фоне продолжающихся обстрелов с территории сектора Газа, сообщает государственная радиостанция Израиля Kan.

Отмечается, что одной из последних авиакомпаний, отменивших полёты в еврейское государство, стали перевозчики ОАЭ.

Напомним, эскалация конфликта Палестины и Израиля продолжается с 10 мая 2021 года. За пять дней из Газы по территории Израиля выпущено более 2,3 тысячи ракет.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что армия Израиля нанесла удар по территории Газы, который полностью разрушил 11-этажное здание, в котором находились офисы нескольких СМИ и жилые апартаменты. Армия Израиля уточнила, что в здании была расположена военная техника ХАМАС, а всех гражданских предупредили о предстоящей атаке и дали время на эвакуацию.

Кроме того, сегодня, 15 мая, ВВС Израиля нанесли удар в Газе по дому заместителя главы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.