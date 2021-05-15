ХАМАС прекращает огонь на два часа

Военное крыло ХАМАС заявило о прекращении огня по Тель-Авиву на два часа Фото: REUTERS

Военное крыло группировки ХАМАС заявило о прекращении огня на два часа: с 22:00 до 24:00 субботы, 15 мая 2021 года.

- Бригады аль-Кассам" дают жителям Тель-Авива перемирие на два часа, с 22.00 до 24.00, - заявил представитель военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассам" Абу Убайда.

Напомним, эскалация палестино-израильского конфликта возобновилась вечером 10 мая 2021 года. С начала обострения ситуации в регионе с территории сектора Газа было выпущено 2,8 тысячи ракет по Израилю. Примерно 430 из них упали на территории Газы. В Израиле погибли восеvь гражданских и один военных. В Палестине погибли 145 человек. среди них 41 ребёнок.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что ВВС Израиля нанесли удар в Газе по дому заместителя главы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.

По данным государственной радиостанции Израиля Kan, все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль из-за угрозы безопасности на фоне продолжающихся обстрелов с территории сектора Газа.