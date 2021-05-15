Умер Джордже Марьянович, сербский и советский певец и композитор

Югославский певец Джордже Марьянович. Фото: Александра Яковлева /Фотохроника ТАСС/

Сербский певец и композитор Джордже Марьянович умер на 90-м году жизни в Белграде, сообщило издание Blic.

Также отмечается, что артист скончался из-за осложнений после заражения коронавирусом. Врачи несколько дней боролись за его жизнь и подключили его к аппарату искусственной вентиляции лёгких, но спасти музыканта не удалось.

Соболезнования семье направил президент Сербии Александар Вучич.

- Меня исключительно поразила новость о смерти Джордже Марьяновича, певца, который своими неповторимыми выступлениями символизировал одну из прекраснейших эпох нашей музыки. <...> Выражаем самые глубокие соболезнования семье, коллегам и почитателям его музыки, - сказано в телеграмме сербского президента

Напомним, Джордже Марьянович стал известен в СССР после выхода на экраны картины "Любовь и мода" в 1963 году. Он исполнил в нём свою популярную песню Devojko mala ("Маленькая девушка").

В 1963 году Марьянович приехал в СССР на гастроли, а 1 мая 1964 года Марьянович выступил на "Голубом огоньке" в эфире Центрального телевидения СССР.

В 1967 году Марьянович прилетел с гастролями в разрушенный землетрясением Ташкент. В августе 1990 года президент СССР Михаил Горбачёв наградил Марьяновича орденом Дружбы народов "за большой вклад в укрепление дружбы и развитие культурных связей между народами Советского Союза и Социалистической Федеративной Республики Югославия".