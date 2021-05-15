Владельцы пробудившегося в Исландии вулкана выставили его на продажу

Проснувшийся в Исландии вулкан выставили на продажу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Землю под пробудившимся в Исландии вулканом Фаградальсфьядль выставили на продажу, сообщает агентство Bloomberg.

Одна из 19 наследников земли Анна Тордис Гудмундсдоттир сообщила агентству, что семья получила уже два предложения о продаже по подходящей для владельцев цене. Семье принадлежит фермерское хозяйство Храун, на территории которого расположен вулкан Фаградальсфьядль.

Анна Тордис Гудмундсдоттир также рассказала, что семья владеет этой землёй уже несколько поколений, а теперь владельцы хозяйства хотят, чтобы на территории построили "что-то хорошее для публики". Двоюродный брат Анны Сигурдур Гуджон Гисласон рассказал в беседе с телекомпанией Stod 2, что купить можно не только весь участок, но и часть его.

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир сообщила в эфире телеканала RUV, что власти страны готовы заплатить владельцам земли под вулканом 564 тысячи долларов и превратить место извержения вулкана в туристическую достопримечательность и оставить его открытым для посещения. При этом власти не планируют выкупать участок у семьи.

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