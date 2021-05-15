Израильские военные рассказали, как ХАМАС использовал уничтоженную "медиабашню" в Газе

Израильские военные рассказали, как ХАМАС использовал "медиабашню" в Газе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус в субботу во время онлайн-брифинга заявил, что высотное здание в Газе, ранее пораженное ВВС Израиля, использовалось ХАМАС в военных и разведывательных целях. Он отметил, что это вовсе не "медиабашня", как заявляли некоторе СМИ.

"У нас были разведданные о том, что эту башню ХАМАС использовало для своих целей. Там проводился сбор военной и разведывательной информации. Были помещения научно-исследовательского характера", - сообщил он.

По словам военного, внутри или же на крыше высотного здания, по которому был нанесен удар, было установлено специальное оборудование. По словам Конрикуса, радикалы использовали его для осуществления атак против Израиля.

Военный также напомнил, что армия за час предупредила о готовящемся налете, так что "было даже время вынести необходимое оборудование изнутри". Он подчеркнул, что в подобных ситуациях армия стремится минимизировать жертвы среди мирного населения, в свою очередь ХАМАС активно использует гражданских в качестве прикрытия.

Напомним, ранее Израиль нанёс удар четырьмя ракетами по одиннадцатиэтажному зданию в Газе. Сообщалось, что в нём располагаются офисы нескольких мировых СМИ, апартаменты и коммерческие компании.