Читатели Le Figaro поддержали решение России по Чехии и США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России внести США и Чехию в список недружественных стран.

"Россия окончательно определилась. Наконец-то она поняла, что США не заботятся о других и думают только о своих интересах и без колебаний применяют экономические и политические санкции. <…> Москва проявила правильную инициативу", — написал один из читателей французского издания.

Другой отметил, что решение российских властей абсолютно честное, потому как США последние 15 лет ведут себя по отношению к России абсолютно недружественно.

Еще один читатель написал, что эти страны не то чтобы не дружелюбные, а вернее "настоящие враги", которые, по его мнению, лишь ищут способ ослабить Россию и "атаковать прямо в лоб".

Также французы выразили мнение, что в список недружественных стран России должны войти еще несколько государств.

"Здесь не хватает только Франции и Польши!" — заявил gauloisrefractaires.

"Нам нужно отказаться от пронатовского видения вещей и признать, что США ненавидят по всей планете", — написал Le Magicien.

"Браво Путину, который не пускает вещи на самотек, как это делает Макрон", — ликовал LETITAN.

России удалось доказать, что санкции — это "не улица с односторонним движением", выразили мнение еще несколько читателей.

"Наступит день, когда мы будем умолять россиян принять нас в свои дома", — заключил Charlattend.

Напомним, что на этой неделе российские власти внесли США и Чехию в список недружественных государств. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Москва не стремится постоянно расширять этот список. При этом он отметил, что перечень недружественных стран может изменяться по мере развития отношений с тем или иным государством.

Ранее Чехия выслала из станы 18 российских дипломатов, объяснив это тем, что они якобы работали на российские спецслужбы. Также в Праге заявили, что Москва причастна ко взрывам в Врбетице в 2014 году. В МИД ФР обвинения западных коллег назвали абсурдными и применили зеркальные меры, выслав из страны 20 представителей дипведомства.

США неоднократно грозили России новыми санкциями. По итогу в апреле этого года президент Джо Байден подписал указ о новых ограничениях для России.