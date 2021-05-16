Высылаемая пресс-секретарь посольства США назвала честью свою работу в Москве

Ребекка Росс назвала "честью" свою работу в Москве. Фото: Twitter.

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, которая находится в списке американских дипломатов, высылаемых из России в ответ на санкции Вашингтона, назвала "честью" свою работу в Москве.

"Для меня было честью работать в Москве с таким количеством российских и международных журналистов, которые стремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!" - написала она в своем Twitter.

Напомним, что 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Ограничения запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. При этом Вашингтон высылает из страны 10 сотрудников российского посольства.

Москва в свою очередь применила взаимные меры и запретила ряду американских чиновников въезжать в Россию.