В Москве из-за непогоды пострадали шесть человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В экстренных службах Москвы в субботу, 15 мая, сообщили, что из-за сильного шквалистого ветра и грозы пострадали шесть человек.

"Северный административный округ: четыре человека, из них один ребенок. Падение забора — один человек. Западный административный округ: падение балконного стекла — один человек. Восточный административный округ — падение дерева, один человек госпитализирован", — сообщили в МЧС РИА Новости.

Напомним, что ранее в МЧС столицы предупредили москвичей и гостей столицы о непогоде. В Москве действует желтый уровень погодной опасности.

Спасатели подчеркнули, что непогода будет продолжаться несколько дней. МЧС не советует без надобности выходить из дома, на дороге соблюдать скоростной режим и дистанцию, не парковать машину у рекламных щитов и деревьев, а пешеходам не стоять под ними, укрываясь от дождя.