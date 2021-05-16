Сборная России по хоккею проиграла Чехии со счетом 0:4 в матче Евротура. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На заключительном этапе Евротура российская команда по хоккею уступила Чехии и заняла на турнире последнее место, забросив в последних двух играх одну шайбу.

Евротур окончательно выявил проблему у сборной России во вратарской линии.

Тренерский штаб нашей команды в заявке на чемпионат мира сохранит одно место для голкипера из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В отличии от матча с финнами, в воротах вместо Ивана Бочарова сыграл Иван Федотов. Таким образом, каждую встречу на Чешских играх начинали разные вратари.

Для россиян была и удачная игра, которую провел Александр Самонов во встрече с шведами.

"Я верю в Самонова, к сожалению, Бочаров и Федотов не оправдывают надежд. Защитники из НХЛ будут помогать вратарю, самое главное, чтобы нападение забивало. Все-таки в двух играх с чехами и финнами одна шайба - это маловато. Конечно, все под нагрузкой, и чемпионат мира будет тяжелым", - сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в интервью ТАСС.