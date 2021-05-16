Пушков прокомментировал реакцию Климкина на заявление Путина об "антиподе России". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Telegram-канале слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о России. Он отметил, что у украинского политика есть "здравые мысли".

Ранее Павел Климкин заявил, что Украина может превратиться в антипод России. Украинский экс-министр написал, что ждет "жесткий и ассиметричный" ответ Москвы.

"У Москвы есть возможность ответить Киеву — и ответ, несомненно, будет", — отметил в свою очередь Пушков.

Сенатор призвал Киев "последить за динамикой отношений России с ДНР и ЛНР. При этом он отметил, что позиция Москвы по этому вопросу уже сама по себе "ответ".

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза выразил сожаление, что Украина может стать российским антиподом. Глава российского государства отметил, что в последние годы Киев становится площадкой, откуда приходят новости, заставляющие задуматься о собственной безопасности.