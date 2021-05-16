ХАМАС запустило десятки ракет по Тель-Авиву и Ашдоду. Фото: REUTERS

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" запустило в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив не менее десяти ракет, сообщает радиостанция Donya Al Watan.

"Мы начинаем наносить мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностям, а также запускать десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни "Аль-Джаля" и гибель мирных жителей", - сказал представитель движения Абу Обейда.

Ранее в субботу, 15 мая, в городе Газа израильская авиация уничтожила 11-этажное здание "Аль-Джаля", где располагались офисы ряда мировых СМИ, жилые апартаменты и коммерческие компании. Позднее официальный представитель армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что высотное здание в Газе использовалось ХАМАС в военных и разведывательных целях.

Напомним, что с 10 мая между Палестиной и Израилем продолжаются взаимные ракетные обстрелы. Их причиной стали беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые разгорелись из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.