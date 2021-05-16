Володин: России бросили вызов, направленный на разрушение ее основ

России бросили вызов, направленный на разрушение ее основ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что России брошен вызов, направленный на разрушение ее основ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале 15 мая.

Он напомнил, что в этот отмечается день 800-летии князя Александра Невского, определившего "развитие российской государственности".

"Его помнят как пример служения народу и Отечеству, силы духа, чести и отваги, как мудрого правителя и бесстрашного воина, который всегда решительно защищал интересы и безопасность родной земли. Невский умел ответить на любой вызов - и в бою с Западом, и ведя переговоры с Востоком", - написал Володин.

Спикер назвал великого князя "примером для подражания". При этом Володин отметил, что спустя столько лет Россия вновь вынуждена бороться за свои права.

"Другое время - другой противник, не с мечом идет, вторгается в умы и души, накидывая информационные сети с гигабайтами отравленных ядом лжи и ненависти "стрел", бьет, чтобы разрушить основы, на чем стоим, во что веруем", - пишет председатель Госдумы.

Володин привел пример из истории. Он напомнил, что в 13 веке Орда, подобно современном Штатам, обложила Русь данью. Говоря о сегодняшних днях, то вместо дани существуют санкции.

"Не учат историю. Учили бы - знали: Россия из всех испытаний выходит окрепшей", - заключил он.