Россияне очень ждут открытия авиасообщения в Турцию и Египет из 20 российских городов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мушегович Мкртчян подтвердил в эфире Радио "Комсомольская правда", что цены на российских курортах выросли на 50-60% на фоне приостановки авиасообщения с популярными для россиян направлениями.

- Мы видим, как сейчас разогреты цены на нашем побережье – в Крыму, Краснодарском крае. И это лишний раз свидетельствует о том, что должно быть скоро открытие Турции (со 2 июня), Египта (называется дата 15 июня), чтобы просто понизить цены на нашем побережье, - сказал специалист.

Мкртчян подтвердил, что российские отели четыре и пять звезд уже выкуплены на российском побережье.

- Есть еще места в отелях 1-2-3 звезды, но на самом деле тоже по очень высоким ценам. Почему там остались места? Скажем, в 19-м, до ковидном году можно было в районе Большого Сочи 3 звезды найти за 3 тысячи рублей в сутки, а сейчас дешевле 5 тысяч вы уже не найдете ничего из нормальных 3-звездочных отелей, - сказал эксперт.

Он отметил, что люди были не готовы к повышению цен на летний отдых, и поэтому очень ждут открытия авиасообщения в Турцию и Египет из 20 российских городов.