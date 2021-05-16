Эксперт назвал причины возможного повышения цен на автомобили в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Николаевич Зубец в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, почему могут подниматься цены на автомобили.

- Если мы возьмем, скажем так, динамику намерений россиян покупать автомобили, она росла весь 20-й год, особенно в конце 20-го года мы видели резкий подъем спроса на автомобили. Потом, как раз в первые месяцы 21-го года, спрос на автомобили, готовность людей приобретать автомобили пошла вниз. В апреле и начале мая мы видим резкий слом тенденции, спрос на автомобили снова резко пошел вверх, - сказал специалист.

Он отметил, что резкий спрос стал неожиданным, при том что покупатели выбирают довольно дорогие авто. Но Зубец подчеркнул, что это не может продолжаться вечно.

- Я думаю, он связан с некими опасениями новой девальвации рубля по отношению к доллару. И те, кто откладывал покупку, начали снова пытаться купить машину по более низким ценам, сказал Зубец.

Он также подчеркнул, что на заводах производства машин выстроен план за месяцы, а то и годы вперед, но при этом среди производителей наблюдаются проблемы.

- «Ниссан» не так давно заявил о том, что они планируют сокращение производства, просто потому, что не хватает электронных чипов для начинки автомобилей. Это, в свою очередь, связано с тем, что в мире сейчас кризис на полупроводниковом рынке, электроники вообще не хватает, и для автомобилей ее не хватает в частности, - рассказал Зубец.

Он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства - это следствие дефицита на рынке производителей автомобилей.